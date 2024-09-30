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Терёхин: ничего страшного с «Зенитом» не происходит — матч с «Краснодаром» был ничейным

Терёхин: ничего страшного с «Зенитом» не происходит — матч с «Краснодаром» был ничейным
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Футбольный эксперт Олег Терёхин прокомментировал недавнее поражение «Зенита» от «Краснодара» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Ничего страшного с «Зенитом» не происходит. Матч с «Краснодаром» был ничейным, но произошла роковая ошибка Караваева. Однако ругать его не надо, так все могут ошибиться. Кто первый ошибку допустил, тот и проиграл. «Краснодар» вроде давил, но особых моментов не было. Уже второй мяч — это следствие того, что питерцы побежали отыгрываться», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. «Зенит» занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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