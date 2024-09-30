Терёхин: ничего страшного с «Зенитом» не происходит — матч с «Краснодаром» был ничейным

Футбольный эксперт Олег Терёхин прокомментировал недавнее поражение «Зенита» от «Краснодара» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу со счётом 2:0.

«Ничего страшного с «Зенитом» не происходит. Матч с «Краснодаром» был ничейным, но произошла роковая ошибка Караваева. Однако ругать его не надо, так все могут ошибиться. Кто первый ошибку допустил, тот и проиграл. «Краснодар» вроде давил, но особых моментов не было. Уже второй мяч — это следствие того, что питерцы побежали отыгрываться», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. «Зенит» занимает третью строчку, набрав 23 очка.