Андрей Аршавин назвал результаты матчей 10-го тура РПЛ, которые его удивили

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин оценил результаты матчей 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Перед матчем «Краснодара» с «Зенитом» казалось, что может быть абсолютно любой результат, и «Краснодар» тут действительно победил, они в хорошей форме, я воспринял их победу нормально, им в концовке чуть повезло.

«Факел» всё-таки тоже как-то цепляет свои очки, и то, что «Оренбургу» надо было выигрывать, но уступили — это странно, вроде очень сбалансированная команда. «Ростов» не то что безропотно, но по делу проиграл «Акрону». «Химки» достойно сыграли, а у «Крыльев» не нашлось контраргументов.

— Вы сказали, что в матче «Краснодара» с «Зенитом» может быть абсолютно любой результат. Разве «Зенит» с нынешними тратами не должен был выглядеть к этому матчу как явный фаворит? Вы сказали, что может быть любой результат встречи.

— Ты хочешь, чтобы «Зенит» все 30 игр выглядел фаворитом? Такого не бывает, разные периоды у команды и у других команд. «Краснодар» находится в полном порядке, нежели в матче Суперкубка России (2:4).

— А что случилось с «Зенитом»?

— Ну то что [Максим] Глушенков травмировался, схема ещё не определена в команде, ну и есть причины, с которыми «Зенит» был просто не готов к этому матчу, — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».