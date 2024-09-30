Экс-полузащитник и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Мне не нравятся эти споры. Я играл против них обоих, больше раз – против Криштиану времён «Манчестер Юнайтед». Против Месси я много играл, когда он выступал за «Барселону». В индивидуальном плане и в плане таланта Месси – величайший в истории. Это моё мнение. Но то, как Криштиану сделал себя, его голы, влияние на игру, преданность делу, его голод, который сохраняется даже сейчас… Я уважаю их обоих в равной степени. Думаю, что несправедливо будет ставить одного выше другого. Для меня честь, что я смог сыграть против них обоих, футболистов потрясающего уровня», – цитирует слова бывшего футболиста издание TNT Sports Mexico.