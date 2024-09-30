Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрэнк Лэмпард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Фрэнк Лэмпард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси
Комментарии

Экс-полузащитник и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Мне не нравятся эти споры. Я играл против них обоих, больше раз – против Криштиану времён «Манчестер Юнайтед». Против Месси я много играл, когда он выступал за «Барселону». В индивидуальном плане и в плане таланта Месси – величайший в истории. Это моё мнение. Но то, как Криштиану сделал себя, его голы, влияние на игру, преданность делу, его голод, который сохраняется даже сейчас… Я уважаю их обоих в равной степени. Думаю, что несправедливо будет ставить одного выше другого. Для меня честь, что я смог сыграть против них обоих, футболистов потрясающего уровня», – цитирует слова бывшего футболиста издание TNT Sports Mexico.

Материалы по теме
Микель Артета назвал лучшего футболиста всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android