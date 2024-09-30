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Неймар возобновил тренировки с «Аль-Хилалем»

Неймар возобновил тренировки с «Аль-Хилалем»
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32-летний нападающий «Аль-Хиляля» вернулся к тренировкам после серьёзной травмы. Об этом сообщает издание Goal.

Источник отметил, что пока бразилец в состоянии проводить тренировки в спортзале, выходить на поле и упражняться с мячом.

Однако главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш рассказал, что Неймар маловероятно выйдет на поле в ближайшие несколько месяцев. По словам наставника, требуется время, чтобы оценить состояние нападающего.

Напомним, Неймар не играл с октября 2023 года. Бразилец выпал из матчей почти на 11 месяцев из=за серьёзной травмы. Игрок получил повреждение связок колена во время матча сборной Бразилии.

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