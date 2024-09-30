«Ротор» и «Алания» сыграли вничью в заключительном матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Алания» из Владикавказа. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков из Набережных Челнов. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли забить друг другу голов. В матче было показано три жёлтые карточки.

После 12-го тура Первой лиги «Ротор» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» заработала 11 очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 24 очка.