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«Ротор» и «Алания» сыграли вничью в заключительном матче 12-го тура Первой лиги

«Ротор» и «Алания» сыграли вничью в заключительном матче 12-го тура Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Алания» из Владикавказа. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков из Набережных Челнов. Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ

Команды не смогли забить друг другу голов. В матче было показано три жёлтые карточки.

После 12-го тура Первой лиги «Ротор» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» заработала 11 очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 24 очка.

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