Экс-игрок Егор Титов: сегодня я на 200% уже не скажу, что «Зенит» выиграет РПЛ

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями после завершения первой трети сезона-2024/2025 чемпионата России.

«Плюс-минус всё понятно. В первой восьмёрке команды, которые должны там быть. Есть команды-новички: «Акрон» и «Динамо» Махачкала, которые приятно удивили. «Факел» имеет новый стадион, очень хотелось бы, чтобы этот футбольный город, к которому я отношусь с большим уважением, к болельщикам и к моим друзьям, которые там работают, не вылетел. К сожалению, у них что-то пока не получается.

Сегодня все хотят обыграть «Зенит». Мы видим, что в каждом матче у питерцев борьба с собой и с соперником тоже. Не всегда всё получается. Надо отдать должное тренерскому штабу «Зенита», потому что очень сложно седьмой год держать уровень. Я сегодня на 200% уже не скажу, что «Зенит» выиграет РПЛ. Все команды играют против них. «Спартак» мог выигрывать в Питере, «Динамо» могло отобрать очки. Мне очень нравится, что в каждом туре есть интрига. Все клубы стараются, наш чемпионат прибавляет в качестве», — приводит слова Титова Metaratings.