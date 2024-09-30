Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» выдал пожизненный бан зачинщику беспорядка на матче с «Реалом»

«Атлетико» выдал пожизненный бан зачинщику беспорядка на матче с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридскому «Атлетико» удалось установить личность одного из инициаторов беспорядков на игре с «Реалом». Болельщик кидался предметами во вратаря соперника Тибо Куртуа. Инцидент произошёл накануне в ходе 8-го тура Ла Лиги.

«Клуб решил навсегда запретить посещение матчей человеку, который был идентифицирован полицией в сотрудничестве с нашим отделом безопасности и участвовал в бросании предметов во время дерби. Мы продолжаем сотрудничать с полицией для выявления остальных участников, которые также получат пожизненную дисквалификацию, как только будут найдены. В ближайшее время мы внесём в наши внутренние правила запрет на использование любых предметов или элементов одежды для сокрытия личности», — цитирует заявление «Атлетико» As.

Напомним, во втором тайме игра была приостановлена на 15 минут.

Материалы по теме
Клубное ТВ «Реала» — о поведении болельщиков «Атлетико»: у этих людей грязь в голове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android