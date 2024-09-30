«Тихоходы». Ловчев подверг критике «Спартак» за подбор игроков

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что футболисты «Локомотива» были быстрее игроков «Спартака» (3:1) в матче 10‑го тура РПЛ.

«Если поставить футболистов «Локомотива» и игроков «Спартака» и дать пробежать им на скорость стометровку, то «Спартак» остановился бы на середине поля, когда «Локо» уже бы финишировал. Настолько команда быстрее и моложе. Оставить один на один Денисова с Пиняевым — убожество. В «Спартаке» играют тихоходы. Почему? Вот так работает служба, которая берёт таких игроков», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива». После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка. Он занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.