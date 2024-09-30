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Кечинов: вижу, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться побед, при Абаскале такого не было

Кечинов: вижу, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться побед, при Абаскале такого не было
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов оценил ситуацию в столичном клубе на текущий момент.

«Я бы не стал критиковать Станковича сейчас. Когда есть результат, то мы начинаем восхвалять тренера и говорить, что это тот, кого ждали. Как только что-то начинает идти не так, то мы сразу поливаем тренера грязью. Это неправильно. Станковичу нужно дать время. Мы всё равно видим, что у «Спартака» появилась игра. Я вижу, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться побед, при Абаскале такого не было. Сейчас в команде сделают выводы, всё преодолеют и включатся в чемпионскую гонку», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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