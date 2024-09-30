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Владимир Вайсс сравнил Пепа Гвардиолу с Антонио Гауди

Владимир Вайсс сравнил Пепа Гвардиолу с Антонио Гауди
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Главный тренер ФК «Слован» Владимир Вайсс сравнил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с архитектором Антонио Гауди.

«Я бы сравнил Пепа с Гауди. Он строит что-то, чего никто не может понять», – приводит слова наставника Джэк Гоэн на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что словацкая команда сыграет с «Манчестер Сити» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится уже завтра, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что с этого года турнир проходит в новом формате. Вместо группового в Лиге появился общий (или лиговый) этап. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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