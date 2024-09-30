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Тарханов допустил, что смена руководства «Крыльев» связана с новым вектором развития

Тарханов допустил, что смена руководства «Крыльев» связана с новым вектором развития
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и новым вектором развития в самарском клубе.

«Не знаю, нужна ли перестройка руководящего состава «Крыльев Советов», но всё зависит от руководства Самарской области. У команды что-то не идёт, хотя, сколько основополагающих футболистов ушло за годы, когда «Крылья» тренирует Осинькин?

Возможно, смена руководства и тренерского штаба связана с новым вектором развития «Крыльев Советов». Раньше команде помогало «Чертаново», предоставляя много футболистов, но сейчас там не такая работа, поэтому хороших игроков стало мало», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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