Тарханов допустил, что смена руководства «Крыльев» связана с новым вектором развития

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и новым вектором развития в самарском клубе.

«Не знаю, нужна ли перестройка руководящего состава «Крыльев Советов», но всё зависит от руководства Самарской области. У команды что-то не идёт, хотя, сколько основополагающих футболистов ушло за годы, когда «Крылья» тренирует Осинькин?

Возможно, смена руководства и тренерского штаба связана с новым вектором развития «Крыльев Советов». Раньше команде помогало «Чертаново», предоставляя много футболистов, но сейчас там не такая работа, поэтому хороших игроков стало мало», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.