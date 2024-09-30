Экс-нападающему «Анжи» Это'О запретили посещать матчи камерунских команд

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил президенту Камерунской футбольной федерации (FECAFOOT) Самуэлю Это'О посещать матчи сборной Камеруна в течение полугода.

Санкции связаны с его поведением на матче 1/8 финала чемпионата мира среди девушек до 20 лет, который состоялся 11 сентября 2024 года между командами Камеруна и Бразилии. В результате запрета Это'О не сможет посещать матчи мужских и женских сборных Камеруна всех категорий в течение полугода.

Это'О занимает пост президента Федерации футбола Камеруна с 2021 года. Ранее в СМИ писали, что Самуэля подозревают в организации договорных матчей. Отмечалось, что он близок к отставке со своего поста.