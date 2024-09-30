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Агент Гурцкая объяснил слухи вокруг возможного увольнения Осинькина из «Крыльев»

Агент Гурцкая объяснил слухи вокруг возможного увольнения Осинькина из «Крыльев»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

– Что вы знаете о потенциальной смене Осинькина на Игнашевича?
– У Осинькина очень большая зарплата – по слухам, около 7,5 млн рублей в месяц. Если сейчас ему заплатить за восемь месяцев компенсацию – это 60 млн где-то надо найти. И ещё найти 3 млн новому тренеру, это ещё 30 млн рублей. Если всё рассчитать, то сейчас надо откуда-то найти 100 млн рублей. Это невозможно. Поэтому все, что пишут, – это раскачивание ситуации, просто чтобы давать информацию.

– По вашей информации, Осинькин не подвис?
– В Самаре недовольны результатом – это 100 процентов. Они сделали дорогостоящие покупки, взяли большое количество иностранцев. Есть категория людей в Самарской области, которая недовольна и раскачивает лодку, потому что они хотели бы зайти в футбол. Это нормально для региональной команды – сменилось руководство, наверняка в окружении нового губернатора есть какое-то количество людей, которые хотят поиграть в эту игрушку. Но это за собой влечет огромные финансовые потери, это непросто сделать. Как там 100 миллионов найти?

– Осинькина перед матчем спросили о том, мешают ли ему слухи об отставке.
– А знаете почему это спросили? Потому что вопрос от тех, кто хочет поиграться? Да. Они хотят спровоцировать. Сейчас задача – спровоцировать Осинькина уйти без компенсации. Это было бы счастье, если бы он сказал: «Я устал, я ухожу» и ушёл бы без компенсации. Он бы взял за месяц или за два, но так ему до конца года надо платить компенсацию. Соответственно, очень сложно его уволить. Плюс какое-то большое количество зрителей влюблено в Осинькина, – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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