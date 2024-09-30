Результаты матчей Первой лиги 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в 12-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошёл заключительный матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, которая состоялась в указанный день.

Результаты матча Первой лиги 30 сентября:

«Ротор» — «Алания» — 0:0.

После матча 30 сентября первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 24 очка. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», набравшее 22 очка. Замыкает тройку лидеров «Урал», который заработал 21 очко.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая пять очков после 12 туров.