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Результаты матчей 12-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Результаты матчей 12-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Завершился 12-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты указанного тура.

29 сентября, воскресенье:

«Енисей» — «Урал» — 3:0;
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень» — 2:1;
«Арсенал» Тула — «Уфа» — 0:0;
«Торпедо» Москва — «Сочи» — 2:2;
«КАМАЗ» — «Шинник» — 3:0;
«Нефтехимик» — «Родина» — 2:1;
«Чайка» — «Балтика» — 0:1;
«Черноморец» — «Сокол» — 3:0.

30 сентября, понедельник:

«Ротор» — «Алания» — 0:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 24 очка. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», заработавшее 22 очка. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 21 очко.

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