Мостовой — о Слуцком: что он может натренировать, если сам не знает, как мяч остановить?

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о Леониде Слуцком, который является главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

– Смотри, как Слуцкий пробился.

– Я за его карьерой не слежу – неинтересно.

– Он себя подаёт хорошо, кстати.

– А такие люди всегда себя хорошо подают. Они же все себя хорошо подают. Наверное, в школе хорошо учился. Мы землю грызли, а он в школе, наверное, хорошо учился.

– Он детей хорошо тренировал.

– Не знаю, кого он тренировал. Да и что он может натренировать, если сам не знает, как мяч остановить? Как он может натренировать детей? Понимаешь, вот вопрос.

– Ты всерьёз думаешь, что главный тренер должен уметь мяч останавливать?

– По крайней мере, да, мне так кажется. В большей части это должно быть так.

Ну, представь хоккей. Я выхожу на лёд и не умею кататься на коньках. И ребята, которым по 20-30 лет, стоят, смотрят и говорят: «Кто это пришёл?» Они скажут: «Как он нас будет тренировать, если сам не умеет играть, что это такое?» Да, такие случаи были 30-40-50 лет назад, один случай, но это же невозможно.

Я же не против кого-то, но это просто нелогично, – сказал Мостовой в шоу «На два слова».