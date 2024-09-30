Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал лучшего игрока и тренера 10-го тура РПЛ

Андрей Аршавин назвал лучшего игрока и тренера 10-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал, по своему личному мнению, лучшего футболиста и тренера 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Лучший игрок тура [Илья] Самошников, а тренер — [Михаил] Галактионов.

— У меня украл Самошникова (Гурцкая).
— Ладно, тогда не буду брать Илью, пусть будет [Тамерлан] Мусаев, — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23). Последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 10 матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Андрей Аршавин назвал результаты матчей 10-го тура РПЛ, которые его удивили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android