Андрей Аршавин назвал лучшего игрока и тренера 10-го тура РПЛ

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал, по своему личному мнению, лучшего футболиста и тренера 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Лучший игрок тура [Илья] Самошников, а тренер — [Михаил] Галактионов.

— У меня украл Самошникова (Гурцкая).

— Ладно, тогда не буду брать Илью, пусть будет [Тамерлан] Мусаев, — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23). Последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 10 матчей.