Александр Мостовой: чем Станкович лучше меня? Ничем не лучше

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что он ничем не хуже, чем Деян Станкович, который является главным тренером красно-белых.

– Станкович чем лучше Мостового?

– Ну, я думаю, ничем не лучше. Но Станкович хотя бы футбольный человек. Первое, что я сказал.

– Но зачем брать какого-то заезжего серба, когда есть свои?

– Это же не только Станкович, можно другие фамилии назвать.

– То есть ничем, просто лотерея?

– Да, лотерея.

– А в «Спартаке» не оценивали работу Станковича, что ли?

– Оценивали. Но тут есть работа агентов, какие-то дружеские с кем-то отношения – в футболе это сплошь и рядом.

– При этом ты не против попасть к нему на стажировку?

– Да, мы через неделю пойдём. Это нужно для получения лицензии, – сказал Мостовой в шоу «На два слова».