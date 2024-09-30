Александр Мостовой: чем Станкович лучше меня? Ничем не лучше

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что он ничем не хуже, чем Деян Станкович, который является главным тренером красно-белых.
– Станкович чем лучше Мостового?
– Ну, я думаю, ничем не лучше. Но Станкович хотя бы футбольный человек. Первое, что я сказал.
– Но зачем брать какого-то заезжего серба, когда есть свои?
– Это же не только Станкович, можно другие фамилии назвать.
– То есть ничем, просто лотерея?
– Да, лотерея.
– А в «Спартаке» не оценивали работу Станковича, что ли?
– Оценивали. Но тут есть работа агентов, какие-то дружеские с кем-то отношения – в футболе это сплошь и рядом.
– При этом ты не против попасть к нему на стажировку?
– Да, мы через неделю пойдём. Это нужно для получения лицензии, – сказал Мостовой в шоу «На два слова».