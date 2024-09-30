Тренер «ПСЖ» Луис Энрике саркастично отреагировал на вопрос об отстранении Дембеле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике эмоционально отреагировал на очередной вопрос журналиста об Усмане Дембеле, выразив явное раздражение повторяющимися расспросами о непопадании футболиста в заявку на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча состоится 1 октября на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

На пресс-конференции Луис Энрике в четвёртый раз столкнулся с вопросом об Усмане Дембеле. Тренер «ПСЖ» не сдержал эмоций и саркастично ответил журналисту.

«Больше нечего добавить по этой теме. Кажется, мы никогда не проигрывали, когда играл Дембеле? Нет. Мы проиграли «Ньюкаслу», «Милану», дома «Барселоне». Ох, как страшно, а? Как страшно. Уф!» — приводит слова Энрике PSG Report в соцсети X.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн.