Тимур Гурцкая: покраску забора интереснее смотреть, чем матч «Факел» — «Рубин»

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая поделился своими впечатлениями о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и «Рубин» (0:0).

— Некоторые говорят, что покраска забора была бы намного интереснее, чем этот матч. Это худшее, что я видел вообще в жизни. Даже «Крылья» — «Химки» были намного интереснее.

Объясню: 40 фолов в этом матче было зарегистрировано. То есть если за каждый фол пройдёт 20 секунд, а чистого времени в этом матче играется намного меньше, чем 90 минут, тогда 70% игры — это валяния игроков и фолы. Это был отвратительный матч, полный трэш. Я тебе честно скажу, я бы у обоих команд отнял по три очка за такое.

— Борьба? (Аршавин).

— Нет, как борьба это было отлично.

— Или, может, низкая планка? (Аршавин).

— Если мы говорим о чемпионате мира по борьбе, тогда это был отличный матч, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».