Фердинанд раскритиковал Манчестер Юнайтед» после проигрыша «Тоттенхэму»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд эмоционально раскритиковал игру одноклубников в матче с «Тоттенхэмом».

«Ван де Вен прошёл всю команду, и то же самое произошло в середине недели. Где гордость? Я просто не знаю. Похоже, борьба шла не там, где должна была. Красная карточка Бруну, я думаю, была неверным решением. Это ни в коем случае не прямая красная. Ни за что, это недопустимо. Но это не отменяет факта, что мы были ужасны. Мы опозорились. Красная карточка не должна служить оправданием для «Манчестер Юнайтед».

Мы были ужасны. На нас было невозможно смотреть. Это была ужасная иллюстрация того, кем мы были и что представляем собой сейчас. Постоянно теряли мяч. Я разговорился, но ничего не могу с собой поделать. Смотрел игру и думал: «Что мы делаем, чёрт возьми?» — цитирует футболиста Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уступил со счётом 0:3 в матче 6-го тура АПЛ.