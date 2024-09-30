Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фердинанд раскритиковал Манчестер Юнайтед» после проигрыша «Тоттенхэму»

Фердинанд раскритиковал Манчестер Юнайтед» после проигрыша «Тоттенхэму»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд эмоционально раскритиковал игру одноклубников в матче с «Тоттенхэмом».

«Ван де Вен прошёл всю команду, и то же самое произошло в середине недели. Где гордость? Я просто не знаю. Похоже, борьба шла не там, где должна была. Красная карточка Бруну, я думаю, была неверным решением. Это ни в коем случае не прямая красная. Ни за что, это недопустимо. Но это не отменяет факта, что мы были ужасны. Мы опозорились. Красная карточка не должна служить оправданием для «Манчестер Юнайтед».

Мы были ужасны. На нас было невозможно смотреть. Это была ужасная иллюстрация того, кем мы были и что представляем собой сейчас. Постоянно теряли мяч. Я разговорился, но ничего не могу с собой поделать. Смотрел игру и думал: «Что мы делаем, чёрт возьми?» — цитирует футболиста Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уступил со счётом 0:3 в матче 6-го тура АПЛ.

Материалы по теме
Гол Лионеля Месси не помог «Интер Майами» победить «Шарлотт» в матче МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android