Экс-тренер «Спартака» Абаскаль назвал клубы РПЛ, противостоять которым было сложнее всего

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал команды и тренеров, противостоять которым ему было сложнее всего в РПЛ.

— Против кого в РПЛ вам было тяжелее всего играть? Кто этот специалист?

— Думаю, что здесь важную роль играет техническое оснащение команд. В конечном счёте это то, что играет основную роль в победе. К примеру — Семак и его команда. Я верю, он сумел добиться стабильности и набрать победный ход в чемпионате. А это непросто. Я часто вспоминаю слова Ракитича: «Проблема нашей игры в «Барселоне» в том, что мы устаем побеждать». И я считаю, что основная задача Семака — держать фокус внимания своих игроков на футболе. То, что они обладают высоким техническим уровнем — это безусловно.

Помимо «Зенита», игры с которым всегда были для меня интересны, это матчи с ЦСКА. Под руководством Федотова команда играла агрессивно, с ней было сложно комбинировать, она хорошо защищалась. В их построении важную роль играл длинный пас Акинфеева. Игра могла идти до первого углового — после чего в твои ворота забивали. И ты мог потом говорить, что твоя команда доминировала, но это уже никого не волновало, — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».