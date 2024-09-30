Роберто Карлос — об оскорблениях Винисиуса: не думаю, что Испания — расистская страна

Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос прокомментировал инцидент с болельщиками и их оскорблениями в адрес крайнего нападающего клуба Винисиуса Жуниора.

«Не думаю, что Испания – расистская страна. Я знаю Винисиуса, испытываю к нему огромную симпатию, и, если он допустит ошибку, я дам ему это понять. Испания знает, что благодаря таким игрокам, как Вини, футбол сильно растёт. Винисиус много страдает на поле и за его пределами. Я пережил то же самое здесь, и я смеялся, я никого не оскорблял. Каждый ведёт себя по-своему.

Когда я получал мяч, обо мне пели оскорбительные кричалки. И я часто говорил своим партнёрам по команде, чтобы они больше отдавали мне мяч, пока люди не устанут. Чтобы тема с Вини была закрыта, нужно хорошо вести себя, чтобы те, кто выходит на поле, хорошо проводили время. И чтобы не попасть в тюрьму», – цитирует Карлоса издание Marca.