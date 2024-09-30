Экс-вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме назвал сильные качества Ильи Лантратова

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме назвал сильные качества голкипера железнодорожников Ильи Лантратова.

— Самые сильные качества Лантратова в том, что он всё время собран. У него лучшая игра на линии в РПЛ. Он всегда играет стабильно и редко ошибается. Ошибки в игре с «Краснодаром»? Главное — признать их и идти дальше, продолжать работать, — сказал Гильерме в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28‑летний Илья Лантратов провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, пропустив в общей сложности 14 мячей, четыре раза отыграв «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.