«Ну вы чего?» Мостовой объяснил, почему не пошёл бы на стажировку к Абаскалю в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему он не пошёл бы на стажировку к Гильермо Абаскалю, когда тот возглавлял красно-белых.

«Мне раньше, когда Абаскаль был, говорили про стажировку [в «Спартаке»] – конечно, я не пойду к нему. Ну вы представляете? Мостовой, у которого голов больше, чем Абаскаль игр про футбол видел – я к нему пойду, ну вы чего? Человек вообще не знает, что такое футбол», – сказал Мостовой в шоу «На два слова».

Ранее Александр Мостовой, проходящий обучение на тренера, сообщил, что должен пройти стажировку в московском клубе во время паузы на игры сборных в октябре.

Мостовой начал учёбу на тренера в академии РФС в мае 2023 года, в группу также входят Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин, Юрий Жирков и другие бывшие футболисты. Учёба завершится осенью, одним из заданий является прохождение стажировки в клубе.