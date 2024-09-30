Андрей Аршавин назвал защитника «Спартака» Миенти Абену неуклюжим рэпером

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру защитника московского «Спартака» Миенти Абены в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

— Я думаю Абена вообще играл без щитков, судя по тому, как выглядели его ноги в гетрах. В перерыве я хотел, чтобы судья сделал акцент на его форме, но он на второй тайм просто не вышел.

Он казался таким неуклюжим рэпером, которому одели форму «Спартака». Была пара эпизодов, когда он изначально при старте проигрывал борьбу, но потом догнал. Скорость, физика, мощь – у него есть.

— Он позиционно играет плохо (Гурцкая).

— Он позиционно-тактический игрок, наверное, ему во втором пропущенном мяче надо было смелее и быстрее идти в штрафную. Но в плане физической готовности он в полном порядке. Насчёт его позиции и тактики потом посмотрим, — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».