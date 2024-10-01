В РФС отреагировали на опрос ВЦИОМ о популярности футбола в России

Российский футбольный союз (РФС) ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности вида спорта в стране, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей России, это подтверждается рейтингами трансляций Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Российский футбольный союз ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлечённости россиян в занятия футболом и его разновидностями. Так, согласно отчёту исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году. Интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, РПЛ и Кубка России. При этом в части условий развития детско-юношеского футбола оценки исследовательских компаний совпадают. Больше 60% респондентов положительно оценивают развитие футбола в нашей стране. Это значит, что такие проекты РФС, как Юношеская футбольная лига, федеральный проект «Футбол в школе» и другие, направленные на развитие детско-юношеского футбола и роста числа занимающихся им детей, находят положительный отклик у наших граждан. РФС продолжит вести работу над увеличением количества занимающихся, чтобы футбол продолжал оставаться самым массовым видом спорта, а также вместе с клубами и профессиональными лигами работать над ростом числа болельщиков», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В понедельник ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому доля испытывающих безразличие к футболу в России увеличилась с 43% до 77% с 2005 года. Также, согласно исследованию, количество постоянных болельщиков сократилось с 19% до 4%.