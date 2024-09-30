Гол Роналду принёс «Аль-Насру» первую победу в нынешнем розыгрыше азиатской ЛЧ

Завершился матч Лиги чемпионов АФК, в котором встречались саудовский «Аль-Наср», за который играет звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, и «Аль-Райян» из Катара. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для «Аль-Насра» это первая победа в текущем розыгрыше азиатской ЛЧ.

В составе хозяев отличились Садио Мане и Криштиану Роналду. Гости ответили точным ударом Рожера Круга.

Примечательно, лишь в одном из матчей текущего сезона 39-летний форвард Криштиану Роналду не забил. Проходила эта игра в рамках чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли» из Джидды. В остальных семи у Роналду есть хотя бы один забитый гол в ворота соперников.