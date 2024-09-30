«Барселона» объявила об убытках по итогу прошлого сезона

Убытки «Барселоны» по итогам минувшего сезона составили € 91 млн. Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Как отмечается, клуб зафиксировал рекордные доходы от спонсорских контрактов — более € 210 млн. Также «Барселона» получила рекордную прибыль от трансферов игроков, превысившую € 80 млн. Фонд заработной платы сократился с € 670 млн до примерно € 500 млн. В отчёте отмечается, что проведение домашних матчей на Олимпийском стадионе из-за реконструкции «Камп Ноу» привело к сокращению ежегодного обычного дохода более чем на € 100 млн.

«Клуб закрывает консолидированную отчётность сезона-2023/2024 с чистым результатом минус € 91 млн», — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне каталонская «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.