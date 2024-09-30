Результаты матчей Серии А 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в 6-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошла одна игра.

Результаты матча чемпионата Италии 30 сентября:

«Парма» — «Кальяри» — 2:3.

После шести матчей первое место в турнирной таблице итальянской Серии А с 13 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Ювентус», набравший 12 очков после шести встреч. Замыкает тройку «Милан», заработавший 11 очков в шести играх.

Последнее, 20-е место в турнирной таблице занимает «Монца», набравшая два очка после пяти матчей. На 19-й строчке расположилась «Венеция» с четырьмя очками. Также в зоне вылета находится «Лечче».