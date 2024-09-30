Павлюченко выделил клуб РПЛ, которые имеют качественную академию

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением об эффективности работы академий российских клубов.

«Хорошие академии и в «Локомотиве», и в «Спартаке». Последние два года у нас в стране проблемы, но «Локомотив» пошёл по правильному пути, начав доверять молодым и снова раскрывать таланты. Я всегда считал, что академия «Краснодара» является лучшей в стране, но в последние годы в основной команде всё же больше иностранцев.

Да, они дают результат. Это хорошо, чтобы стать чемпионом, но, чтобы вырастить своего футболиста, это плохо. Из-за этого многие ребята страдают и уезжают в аренды и в другие команды ниже уровнем. Но вообще хорошие академии и у ЦСКА, и у «Динамо». Пример «Локомотива» показывает, что если больше доверять молодым, то они могут выстрелить», – приводит слова Павлюченко Metaratings.