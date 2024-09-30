Андрей Аршавин порассуждал, на что претендует «Локомотив» в текущем сезоне

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры московского «Локомотива» в текущем сезоне.

— Мы вот обсуждали, что «Краснодар» мы не ждали в чемпионской гонке, но «Локомотив» мы вообще не ожидали увидеть (Терлецкий).

— Ну вот видишь, у них выстрелил [Алексей] Батраков, в целом команда сбитая, когда ещё они первую часть сезона начинали. Мы не знали, как [Дмитрий] Воробьёв будет смотреться, он влился отлично по итогу. Сейчас [Сесар] Монтес присоединился к ним, ну это не провал, но не борьба за старт (Аршавин).

— Понимаешь, когда они условно теряют [Антона] Миранчука и [Максима] Глушенкова – это большая потеря, а на бумаге вообще смертельная как будто. Вот «Зенит» говорит, у Глушенкова ручка сломалась, и поэтому мы играем не в такой зрелищный футбол, а «Локомотив» теряет двух центральных игроков, и им нормально. Кто вообще думал, что Батраков такое раздаст, только если [Михаил] Галактионов предполагал, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 10- сыгранных матчей «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Оренбургом». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 16:30 мск.