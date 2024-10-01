«Нас никогда не спрашивают». Игрок «Ливерпуля» Робертсон — о футбольном календаре

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выразил недовольство плотным футбольным календарём и отсутствием диалога между игроками и руководящими органами. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, Робертсон выразил недовольство тем, что мнение игроков не учитывается при составлении плотного футбольного календаря. Футболист отметил растущее количество матчей и турниров, а также выразил обеспокоенность предстоящим напряжённым графиком.

«Я не думаю, что игроков когда-либо спрашивают. Именно в этом заключается наше разочарование. Добавляются дополнительные игры, дополнительные турниры, и я не думаю, что футболистов спрашивают их мнение и о том, как мы к этому относимся. В будущем было бы лучше собрать игроков вместе и спросить их мнение. Есть много опытных профессионалов, капитанов, которые могут высказаться по этим вопросам.

У нас игры каждые три дня, и это закончится бог знает когда. Посмотрим, как мы себя будем чувствовать в ближайшие месяцы, когда нагрузка действительно возрастёт», — приводит слова Робертсона Liverpool Echo.

Ранее его товарищ по команде Алисон Бекер, а также игроки и тренеры других клубов высказывали подобные опасения.