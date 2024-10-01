Аршавин ответил на вопрос, нужно ли «Зениту» усиление зимой

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о петербургском клубе.

– «Зениту» нужно усиление зимой?

– Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

– Не кажется, что «Зенит» сдал по ходу текущего сезона?

– Просто очень яркий был старт. Потом, видишь, два человека, которые реализовали этот старт, Вендел и Глушенков, сломались. Но, думаю, через два-три тура «Зенит» опять вернётся на первое место, ‐ сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).