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Аршавин ответил на вопрос, нужно ли «Зениту» усиление зимой

Аршавин ответил на вопрос, нужно ли «Зениту» усиление зимой
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о петербургском клубе.

– «Зениту» нужно усиление зимой?
– Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

– Не кажется, что «Зенит» сдал по ходу текущего сезона?
– Просто очень яркий был старт. Потом, видишь, два человека, которые реализовали этот старт, Вендел и Глушенков, сломались. Но, думаю, через два-три тура «Зенит» опять вернётся на первое место, ‐ сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

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