Результаты матчей АПЛ 30 сентября

Вчера, 30 сентября, в 6-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результом игры.

Результат матча АПЛ 30 сентября:

«Борнмут» — «Саутгемптон» — 3:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 15 очков за шесть матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 14 очков. Замыкает тройку лидеров лондонский «Арсенал», у которого также 14 очков. В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон», набравшие по одному очку, а также «Кристал Пэлас», набравший три очка.