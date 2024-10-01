«Вильярреал» уверенно победил «Лас-Пальмас» в матче 8-го тура Ла Лиги

Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:1.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вильярреала» Николя Пепе. Спустя две минуты ответный мяч «Лас-Пальмаса» забил форвард Фабиу Силва. Вывел хозяев вперёд на 84-й минуте Тьерно Барри. Окончательный результат в игре на 90+7-й минуте установил полузащитник Алекс Баэна — 3:1.

После восьми сыгранных матчей «Вильярреал» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр располагается на последней, 20-й строчке, заработав три очка. В следующем туре «Вильярреал» проведёт встречу с мадридским «Реалом» (5 октября), а «Лас-Пальмас» — с «Сельтой» (5 октября).