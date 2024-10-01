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«Вильярреал» уверенно победил «Лас-Пальмас» в матче 8-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» уверенно победил «Лас-Пальмас» в матче 8-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:1.

Испания — Примера . 8-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Пепе – 45'     1:1 Силва – 47'     2:1 Барри – 84'     3:1 Баэна – 90+7'    

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вильярреала» Николя Пепе. Спустя две минуты ответный мяч «Лас-Пальмаса» забил форвард Фабиу Силва. Вывел хозяев вперёд на 84-й минуте Тьерно Барри. Окончательный результат в игре на 90+7-й минуте установил полузащитник Алекс Баэна — 3:1.

После восьми сыгранных матчей «Вильярреал» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр располагается на последней, 20-й строчке, заработав три очка. В следующем туре «Вильярреал» проведёт встречу с мадридским «Реалом» (5 октября), а «Лас-Пальмас» — с «Сельтой» (5 октября).

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