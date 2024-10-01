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Криштиану Роналду посвятил свой 904-й гол в матче с «Аль-Райяном» своему отцу

Криштиану Роналду посвятил свой 904-й гол в матче с «Аль-Райяном» своему отцу
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду посвятил свой гол в матче 2-го тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Райяном» (2:1) своему отцу.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 2-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 1
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
1:0 Мане – 45+1'     2:0 Роналду – 76'     2:1 Круг – 87'    

Роналду отличился на 76-й минуте встречи, его мяч стал победным.

«У сегодняшнего гола особенный вкус. Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, ведь сегодня его день рождения», — приводит слова Криштиану Роналду инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Отец Криштиану Роналду Жозе Диниш Авейру ушёл из жизни 7 сентября 2005 года в возрасте 52 лет. Футболист узнал об этом накануне встречи отборочного турнира чемпионата мира 2006 года со сборной России (0:0). Несмотря на эту трагичную новость, игрок принял участие в матче, а на следующий день вернулся в Португалию. 30 сентября 2024 года Жозе Динишу Авейру мог бы исполниться 71 год.

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