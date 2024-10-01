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Галактионов — о количестве легионеров в заявке: самое время подготовить наших футболистов

Галактионов — о количестве легионеров в заявке: самое время подготовить наших футболистов
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о политике клуба в отношении иностранных игроков. Специалист подчеркнул важность развития российских футболистов в текущих условиях.

— В стартовом составе на игру со «Спартаком» вышли всего два иностранца, в заявке команды на сезон минимум легионеров — для вас принципиально делать ставку на россиян?
— Конечно. И позиция руководства клуба — учитывая ситуацию, в которой находится страна, надо делать ставку на своих. Учитывая то, что мы отстранены от международных соревнований, сейчас самое лучшее время подготовить наших футболистов вдолгую. Есть костяк своих игроков. Мы задаём вопрос — для кого готовим футболистов? Для нашей страны, нашей сборной. Для нас это очень важно, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

На текущий момент футбольный клуб «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 24 очка. Возглавляет чемпионат «Краснодар», набрав также 24 очка. В предстоящем туре команда под руководством Галактионова проведет домашний матч с «Крыльями Советов».

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