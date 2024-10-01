Криштиану Роналду — о победе в матче с «Аль-Райяном»: упорный труд окупается

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Райяном» во 2-м туре групповой стадии азиатской Лиги чемпионов (2:1).

В составе хозяев отличились Садио Мане и Криштиану Роналду. Гости ответили точным ударом Рожера Круга.

«Упорный труд окупается. Давайте продолжать», — написал Роналду на своей странице в социальной сети.

«Аль-Наср» после двух сыгранных матчей в Лиге чемпионов АФК занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем туре клуб из Эр-Рияда встретится с иранским «Эстеглялем». Матч пройдёт 22 октября, начало — в 19:00 мск.