Стало известно, что сказал Куртуа арбитру матча с «Атлетико» перед остановкой встречи

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал арбитру матча 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», что не может продолжать играть из-за действий болельщиков.

«Я не могу так играть», — приводит слова переговоров Куртуа с арбитром Marca.

Напомним, по ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы встреча была возобновлена.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. «Атлетико», в свою очередь, находится на четвёртой строчке, набрав 16 очков.

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