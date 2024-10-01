Маринато Гильерме рассказал, когда объявит о завершении карьеры

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Когда объявлю о завершении карьеры? Не знаю, думаю ещё пару недель, но посмотрим… Я человек, который слушает своё сердце. Если получу какое‑то важное предложение, то надо думать… Предложения только из России. У меня были предложения из Бразилии, но я был не настроен туда ехать, ведь я прожил столько лет в России», — сказал Гильерме в эфире «Матч Премьер».

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по данному показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

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