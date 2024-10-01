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Роберто Карлос прокомментировал скандал в мадридском дерби «Атлетико» — «Реал»

Роберто Карлос прокомментировал скандал в мадридском дерби «Атлетико» — «Реал»
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Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал скандал в матче 8-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико». Напомним, по ходу встречи фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы игра была возобновлена.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«То, что произошло вчера, — это то, что не может повториться снова. Теперь нам нужно дождаться, пока федерация примет необходимые решения, чтобы в следующих играх такого не происходило из-за некоторых людей, которых на стадионе не должно было быть. Это действительно меня очень огорчает. Я много лет жил в этой стране и играл здесь много сезонов», — приводит слова Карлоса Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. «Атлетико», в свою очередь, находится на четвёртой строчке, набрав 16 очков.

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