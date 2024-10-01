Маринато Гильерме рассказал о своём лучшем воспоминании в «Локомотиве»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своём лучшем воспоминании в клубе.

«Чемпионство в РПЛ — лучший эпизод в карьере за «Локомотив». Очень благодарен, что у меня получилось выиграть такой трофей в составе «Локомотива». Для меня это было очень важно», — сказал Гильерме в эфире «Матч Премьер».

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по данному показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

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