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Игроки «Манчестер Юнайтед» уверены в предстоящем увольнении тен Хага — Daily Mail

Игроки «Манчестер Юнайтед» уверены в предстоящем увольнении тен Хага — Daily Mail
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают неизбежным скорое увольнение нидерландского специалиста Эрика тен Хага с должности главного тренера.

Как сообщает Daily Mail, игроки «МЮ» не верят в «спасение» тен Хага. Тренер пользуется поддержкой в раздевалке, однако в команде считают, что избежать увольнения ему уже не удастся. Игроки готовятся к скорым переменам.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей.

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