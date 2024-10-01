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Луис Энрике: на сегодняшний день Артета один из лучших тренеров

Луис Энрике: на сегодняшний день Артета один из лучших тренеров
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о наставнике «Арсенала» Микеле Артете перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я познакомился с Микелем, работая с ним в течение сезона, когда он был молодым. У меня остались приятные воспоминания о том периоде. У него была очень успешная карьера – как игрока, особенно в «ПСЖ», так и тренера. Сегодня он один из лучших тренеров. Он сумел вернуть «Арсеналу» статус команды, способной выигрывать титулы и снова стать великой.

Микель Артета уже пять лет является тренером «Арсенала». Это сложная работа, и она показывает, что он делает её очень хорошо. Я думаю, он старается наладить связь со своими игроками, и мне тоже нравится это делать. Он отличный тренер и отличный человек, так что будет приятно увидеть его завтра», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Матч состоится 1 октября, начало – в 22:00 мск.

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