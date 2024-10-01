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Снейдер раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за позицию по тен Хагу

Снейдер раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за позицию по тен Хагу
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за позицию по будущему главного тренера Эрика тен Хага.

«Сейчас мы читаем сообщения о том, что эта неделя решит судьбу тен Хага. Что это вообще значит? Если он сыграет вничью с «Порту» и случайно обыграет «Астон Виллу», это всё исправит для «Манчестер Юнайтед»? Что за политика у клуба? Значит, там уже работают над поиском нового тренера, но в то же время результаты двух матчей могут всё изменить?» — приводит слова Снейдера Ziggo Sport Totaal.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей.

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