Снейдер раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за позицию по тен Хагу

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за позицию по будущему главного тренера Эрика тен Хага.

«Сейчас мы читаем сообщения о том, что эта неделя решит судьбу тен Хага. Что это вообще значит? Если он сыграет вничью с «Порту» и случайно обыграет «Астон Виллу», это всё исправит для «Манчестер Юнайтед»? Что за политика у клуба? Значит, там уже работают над поиском нового тренера, но в то же время результаты двух матчей могут всё изменить?» — приводит слова Снейдера Ziggo Sport Totaal.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей.

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