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Микель Артета: Луис Энрике везде играет одинаково

Микель Артета: Луис Энрике везде играет одинаково
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «ПСЖ» Луисе Энрике накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все с нетерпением ждут этого. В этом сезоне формат немного другой, а соперник, с которым мы сталкиваемся, вероятно, самого высокого уровня в европейском футболе. Это отличная возможность.

Они действительно крутые и доминируют на каждом этапе игры, и у них очень чёткие намерения. Когда у них нет мяча, они хотят его вернуть и окружают вас. Это Луис Энрике. Куда бы он ни пошел, он играет одинаково», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 1 октября, начало – 22:00 мск.

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