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Уэсли Снейдер заявил о планах начать тренерскую карьеру

Уэсли Снейдер заявил о планах начать тренерскую карьеру
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Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил о планах начать тренерскую карьеру.

«Мне всего сорок, у меня много времени. На самом деле я ещё не начал курс обучения, это всё в планировании. Я действительно собираюсь начать тренерскую карьеру. У меня ещё есть некоторые личные дела, которые, конечно, мешают началу», — приводит слова Снейдера Voetbal International.

Снейдер завершил карьеру в августе 2019 года. Голландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно.

Что стало с Уэсли Снейдером и как он сейчас выглядит:

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