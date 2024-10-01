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Абаскаль — о матче между «Динамо» и «Спартаком»: обидно, что покинул арену на 90-й минуте

Абаскаль — о матче между «Динамо» и «Спартаком»: обидно, что покинул арену на 90-й минуте
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 9-го тура РПЛ между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Это был очень напряжённый матч. После голов игра немного раскачалась. Обидно, конечно, что я покинул стадион на 90‑й минуте. Был с женой и сыном, а такие вещи, как московские пробки, нужно всегда учитывать. Когда ушёл, «Динамо» сравняло счёт. «Динамо» обладает значительным атакующим потенциалом. Правда, оборона по‑прежнему даёт сбои», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2022/2023. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». После ухода из московского клуба испанский специалист стал тренером «Гранады», но был уволен из клуба в сентябре текущего года.

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