Абаскаль — о матче между «Динамо» и «Спартаком»: обидно, что покинул арену на 90-й минуте

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 9-го тура РПЛ между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

«Это был очень напряжённый матч. После голов игра немного раскачалась. Обидно, конечно, что я покинул стадион на 90‑й минуте. Был с женой и сыном, а такие вещи, как московские пробки, нужно всегда учитывать. Когда ушёл, «Динамо» сравняло счёт. «Динамо» обладает значительным атакующим потенциалом. Правда, оборона по‑прежнему даёт сбои», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2022/2023. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». После ухода из московского клуба испанский специалист стал тренером «Гранады», но был уволен из клуба в сентябре текущего года.