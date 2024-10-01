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Абаскаль ответил, изменилась ли игра «Спартака» под руководством Станковича

Абаскаль ответил, изменилась ли игра «Спартака» под руководством Станковича
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, изменилась ли игра красно-белых под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Очевидно, всё по‑другому. Мы предлагали играть иначе, агрессивно, а за такое всегда приходится платить высокую цену. Мы были командой, которая много била по воротам. В первый год мы забили 78 голов, это просто круто!

И вот сейчас команда играет по схеме 4–3–3. Рисунок матча более структурированный, становится чуть меньше разрывов. Совсем другая картина», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2022/2023. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». После ухода из московского клуба испанский специалист стал тренером «Гранады», но был уволен из клуба в сентябре текущего года.

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